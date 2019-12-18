مجلس النواب الأمريكي يمرر خطة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروعي قانونين كبيرين للإنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى أيلول/سبتمبر وتجنب إغلاق الحكومة بعد أن ينفد التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.

وأشارت وكالة «بلومبيرج» إلى أن مشروع قانون تمويل الإدارات المرتبطة بالدفاع تم إقراره بأغلبية 280 صوتاً مقابل 138 صوتاً. والآخر، لتمويل وكالات غير دفاعية وتمديد عدد من الإعفاءات الضريبية التي انتهى العمل بها، وتم تمريره بـ 297 صوتاً مؤيداً مقابل 120 معارضاً. ويعتبر مشروع الإنفاق نتاج أسابيع من المحادثات بين الحزبين، وسوف تتم إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يمررهما.

وقالت كيلياني كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي إن ترامب مستعد لتوقيع مشروع قانون الإنفاق الحكومي لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية بسبب نفاد التمويل. وشجع الرئيس العام الماضي الجمهوريين على التمسك بتحصيل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما أدى إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يوماً.

ويشير الديمقراطيون أيضاً إلى زيادة الإنفاق التقديري بمقدار 44 مليار دولار، مقارنة بالمستويات الحالية. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان «يمكن لجميع الديمقراطيين أن يفخروا بحزمة من الاعتمادات القوية، والتي تحقق انتصارات مهمة للصحة والأمن المالي ورفاهية الشعب الأمريكي».