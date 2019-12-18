محتجون عراقيون يقطعون الطرق أمام الحقول النفطية في البصرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاود محتجون عراقيون صباح الأربعاء التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة ـ 550 كلم جنوب بغداد ـ للمطالبة بتوفير فرص للعمل. وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا في وقت مبكر من الصباح صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاماً ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول. ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.

وأوضح الشهود أن "المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم". وأشاروا إلى أن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين، وطلبت منهم المحافظة على سلمية المظاهرات، وعدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.

وتسعى السلطات العراقية بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية للبحث عن فرص لتعيين العاطلين، من أجل حل أزمة البطالة.