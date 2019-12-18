روسيا تحتجز خمسة قوارب صيد يابانية قبالة جزيرة هوكايدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتجزت السلطات الروسية، الثلاثاء 5 قوارب صيد يابانية، قبالة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، بحسب بيان صادر عن الحكومة اليابانية.

ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن مصادر حكومية يابانية، أن سلطات حرس الحدود الروسية اقتادت القوارب اليابانية إلى جزيرة كوناشيري، وهي جزيرة متنازع عليها وتسيطر عليها روسيا. وأشارت إلى أن السلطات الروسية تشتبه في وجود تباين بين كمية الأسماك التي يتم صيدها بواسطة تلك القوارب، والأرقام المسجلة في سجلاتها اليومية، وأنها ستباشر مزيداً من التحقيقات.

وتتنازع اليابان وروسيا منذ عقود حول أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفييتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وتطالب اليابان بجزر كوريل التي تديرها روسيا قبالة هوكايدو، وتطلق عليها الأراضي الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين البلدين حول تلك الجزر، منعهما من توقيع معاهدة سلام بعد الحرب.