تقرير: موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الروسية تدرس خطة لخفض حصتها في شركة السكك الحديدية الروسية إلى 75% زائد سهم واحد، وحصتها في «روس إلخوز بنك» (البنك الزراعي الروسي) إلى 50% زائد سهم، وذلك خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عقد اجتماعاً حكومياً يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمناقشة هذه المقترحات.

وقالت وكالة «بلومبيرج»، إن كلا من شركة السكك الحديدية، والبنك الروسي رفضا التعليق على هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضاً بيع 50% من شركة البريد الروسية.