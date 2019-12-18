شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الروسية تدرس خطة لخفض حصتها في شركة السكك الحديدية الروسية إلى 75% زائد سهم واحد، وحصتها في «روس إلخوز بنك» (البنك الزراعي الروسي) إلى 50% زائد سهم، وذلك خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عقد اجتماعاً حكومياً يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمناقشة هذه المقترحات.
وقالت وكالة «بلومبيرج»، إن كلا من شركة السكك الحديدية، والبنك الروسي رفضا التعليق على هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضاً بيع 50% من شركة البريد الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.