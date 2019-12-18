شرطة نيوزيلندا تقلص عمليات البحث عن جثث ضحايا ثوران البركان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة نيوزيلندا الأربعاء، أنها ستقلص في الأيام المقبلة عمليات البحث عن جثتين لم يعثر عليهما في أعقاب ثوران البركان في جزيرة وايت آيلاند، مرجحة بأن يكون سيل من الركام والأمطار جرفهما إلى البحر. وعثرت السلطات على جثث 16 من 18 شخصاً قتلوا جراء ثوران البركان في 9 كانون الأول/ديسمبر، وتم تحديد هويات جميع الضحايا الـ18.

وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت إنه يعتقد أن الضحيتين -- الأسترالية واينونا جين لانغفورد (17 عاماً) والنيوزلندي هايدن برايان مارشال إنمان (40 عاماً) -- لقيا حتفهما قرب مجرى ماء في الجزيرة. وقال «من شبه المؤكد أن سيلاً من الركام البركاني والأمطار التي تساقطت منذ ثوران البركان جرفهما من الجزيرة. ويعتقد الخبراء الآن أن الجثتين أصبحتا في البحر وأن احتمالات العثور عليهما ضئيلة». وأضاف«أجرت أجهزة الطوارئ عمليات بحث جوية وأرسلت فرق غطس إلى مياه الجزيرة ضمن الجهود للعثور على الجثتين».