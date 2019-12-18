توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتح الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس، ورشة عمل بعنوان «مبادرة الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن» وذلك في مختبر الابتكار، وهي إحدى المبادرات التي اقترحها معاليه، تحت شعار «نبتكر من أجل أمننا».

ووجه في كلمته الافتتاحية للمشاركين بضرورة الاستفادة من الأفكار والمناقشات والمعلومات والتوصيات التي ستطرح خلال الورشة، وتوظيفها في خدمة الأمن ومكافحة الجريمة، مؤكداً ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في علم الجريمة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والضباط المتخصصين في مجالات مختلفة من شرطة دبي ووزارة الداخلية، التي مثلها العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية، وجهاز أمن الدولة، ومختلف قيادات الشرطة على مستوى الدولة، كما شاركت فيها جامعة حمدان بن محمد الذكية، ممثلة في رئيسها الدكتور منصور العور.

وشارك فيها العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام لشؤون استشراف المستقبل، وعدد من الضباط والموظفين.

وقام الفريق ضاحي خلفان، بتشكيل خمسة فرق عمل للورشة، لمناقشة المحاور الرئيسية وعصف الأفكار للخروج بأفضل النتائج والتوصيات، وأشرف على سير عمل كل فرقة من تلك الفرق، من خلال متابعته للمناقشات والأفكار المطروحة، وتوجيههم بوضع الأفكار الإبداعية التي يمكن الاستفادة منها في حل القضايا المتعقلة بالجريمة.