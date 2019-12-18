دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تخطط لطرح خدمة الدفع Samsung Pay بمزيد من الأسواق بحلول 2020

خدمة الدفع Samsung Pay التي أطلقتها شركة سامسونج عام 2015 ستصل إلى المزيد من الأسواق خلال العام القادم.

بعد أن طرحتها في سوقٍ واحد جديد خلال العام الحالي 2019، يبدو وأن شركة سامسونج تخطط لطرح خدمة الدفع عبر الهاتف Samsung Pay في المزيد من الأسواق حول العالم خلال العام القادم 2020. لتتيح بذلك الشركة خدمتها متعددة المزايا للمستخدمين الذين يبحثون عن مرونة في خدمات الدفع بطريقة سهلة عبر هواتفهم.

كانت خدمة الدفع Samsung Pay قد اُطلقت عام 2015، ومنذ ذلك الوقت توسعت لتصل 26 بلدًا بمختلف المناطق وشملت الإمارات.

وعلى عكس المتوقع خلال الفترة الماضية، فقد اقتصرت توسعة الخدمة عام 2019 على السوق الإندونيسي فقط ولم تصل لأسواق أخرى.

لكن سامسونج تقول بأنها ركزت خلال 2019 على تطوير خدمتها وإضافة المزيد من المزايا لتحسين تجربة المستخدم، لكنها تهدف خلال العام القادم 2020 إلى توفير الخدمة في المزيد من الأسواق حول العالم. وذلك بحسب ما ذكرته الشركة لموقع SamMobile، حيث صرحت بأنها تتطلع للإعلان عن المزيد من المعلومات حول توسعة الخدمة خلال الفترة القادمة.

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تتميز Samsung Pay بكونها تتيح الدفع عبر بطاقات الائتمان المختلفة وتوفر كذلك طرق بديلة سلسة عند الشراء من المتاجر.

وقد قامت سامسونج خلال 2019 بإتاحة ميزة بخدمتها تسمح بتحويل الأموال عالميًا عن طريق محفظة إلكترونية وبطاقات افتراضية توفرها الخدمة.

المصدر:

SamMobile

التدوينة سامسونج تخطط لطرح خدمة الدفع Samsung Pay بمزيد من الأسواق بحلول 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.