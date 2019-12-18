كتب - عاصم الأنصاري:
كشف باحثون في شركة "Check Point" المتخصصة في أمن المعلومات عن ثغرة أمنية في تطبيق "واتساب" تتيح لمستخدم واحد تدمير حسابات جميع أصدقائه.
ونقل موقع "إنجادجت" عن الباحثين قولهم إن الثغرة تسمح لبرمجيات خبيثة بإختراق حساب أحد مستخدمي "واتساب"، ثم تنتقل إلى جميع الحسابات الموجودة على أي مجموعة مشترك فيها المستخدم، وبعدها تجعل التطبيق غير صالح لكل أعضاء المجموعة.
وتعمل الثغرة عبر إظهار رسالة للمجموعة تفيد بأنه يمكنك استخدام نسخة "واتساب ويب"، وعند الضغط عليها يدخل المستخدم في حلقة تعطيل، لا يمكن إيقافها بالمرة لكل أعضاء مجموعة الدردشة.
وأكد الباحثون أنه لا يمكن إصلاح الثغرة إلا عن طريق إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى، وحينها سيجد المستخدم أن كافة المحادثات والمجموعات تم حذفها بالكامل.
وأطلقت شركة "Check Point" على الثغرة اسم "فيكس آب"، والتي تستهدف ضحاياها عن طريق واجهة شبيه بـ"واتساب ويب"، وبمجرد الضغط عليها يفعل المستخدم تلك البرمجيات الخبيثة.
وكشفت الشركة الأمنية عن الثغرة لـ"واتساب" في شهر أغسطس الماضي، وقام التطبيق بتصحيح المشكلة في شهر سبتمبر الماضي بطرح تحديث جديد يحمل رقم 2.19.58 .
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير| برمجيات خبيثة تتسلل من خلالك وتدمر حسابات أصدقائك على "واتساب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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