دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Typewise تطبيق لوحة مفاتيح جديد ومُبتكر لمستخدمي أندرويد

© Tech World قدمت بواسطة Typewise تطبيق لوحة مفاتيح جديد ومُبتكر لمستخدمي أندرويد

ُيريد تطبيق Typewise على أندرويد التخلص من تخطيط لوحة المفاتيح الوحيد والذي تعرف كيفية استخدامه.

تعتمد لوحات المفاتيح الحالية على تصميم آلة كتابة ميكانيكية عمرها نحو 140 عامًا، بالتالي على مر هذه السنوات لم يشهد تخطيط لوحات المفاتيح المُستخدم الكثير من التغيير، إلّا أننا شهدنا الكثير من الإضافات الأخرى، على سبيل المثال الكتابة السريعة والتصحيح التلقائي والتنبؤ بالكلمات، وتتطلّع لوحة Typewise الآن لتغيير الأمور عن طريق القيام بشيء حيال ذلك.

وأجدر بالإشارة أن لوحة Typewise كانت متاحة فقط في سويسرا والآن أصبحت متاحة على المستوى العالمي، أيضًا كانت متاحة سابقًا على iOS والآن أصبحت متاحة ورسميًا على أندرويد، على أن تجلب معها لوحة مفاتيح أُعيد تصميمها بالكامل، معتمدة في ذلك على تخطيط سداسي الشكل، حيث تم إنشاؤها من الألف إلى الياء خصيصًا للهواتف المحمولة.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا في اعتياد المستخدمين على هذه الطريقة الجديدة في الكتابة، إلا أن Typewise تشير إلى أن مستخدميها يرون انخفاضًا بنسبة 80٪ في الأخطاء المطبعية، بدوره أيضًا، تشمل اللوحة على برنامج تعليمي متعمق لتعليم الجميع كيفية عمل النظام، على سبيل المثال، سيؤدي الضرب لأعلى إلى تكبير الحروف، بينما يؤدي الضرب إلى اليسار إلى حذف النص، بينما يؤدي الضرب إلى اليمين إلى استعادة النص المحذوف.

وبهذا السياق، يدعي القائمون على اللوحة أنها تعتمد بشكل كامل على التعلم الآلي والذكي وبدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وهذا يسمح بالمزيد من الخصوصية، وكما هو الحال مع معظم تطبيقات لوحات المفاتيح الأخرى، تدعم Typewise ميزة التنبؤ والتصحيح وإضافة كلمات إلى مفرادتها، وأكثر من ذلك بكثير.

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أخيرًا وللأسف الشديد، لوحة مفاتيح Typewise تدعم أكثر من 40 لغة، على أن تكون العربية غير مدعومة، كذلك، تمنحك اللوحة 30 يوم لتجربتها مجّانًا، وبعدها عليك شرائها، وسوف تستفيد من الكثير من الإجراءات، على رأسها تغيير الثيمات، وتغيير حجم الخط، وخيار تشغيل وضع الجهاز اللوحي وإضافة لهجات مخصصة وغير ذلك الكثير.

تحميل Typewise على أندرويد

تحميل Typewise على iOS.

التدوينة Typewise تطبيق لوحة مفاتيح جديد ومُبتكر لمستخدمي أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.