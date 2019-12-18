دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صدق أو لا تصدق شركة روسية تصمم مصعدًا للفضاء

قبل عدة عقود، عندما تحدث الناس عن الذهاب إلى الفضاء والوصول إلى القمر، من الممكن أن تتهم بالجنون وقتها، لكن بعد ذلك أصبح الأمر سهلاً نوعاً ما، لكن مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي يشهده العالم، والتنافس في الفضاء بين الدول الكبرى، قررت روسيا تنفيذ فكرة غريبة بعض الشيء وهي تشيد مصعد فضائي، يعمل بشكل دائم بين المحطات المدارية القمرية وسطح القمر، في تطور رهيب في مجال الفضاء.

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وأعلن مدير عام مؤسسة روس كوسموس الروسية، ديمتري روجوزين، أن مؤسسته تعمل على تصميم لمصعد الفضاء الذي سينقل العالم نقلة نوعية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن مدير عام المؤسسة الروسية، قوله: "سننشئ وحدة فضائية مصعدًا من شأنه نقل الحمولة المفيدة من المحطة المدارية إلى سطح القمر بطلب من شركائنا".

وأضاف أن المشروع سيكون خاصا لأن تحقيقه بحاجة إلى رصد أموال هائلة.

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وأشار روجوزين إلى أن هناك عددًا من الدول تريد إرسال مسابير إلى القمر، لكنها لا تعرف سبيلا لإيصالها. لذلك قررنا تصنيع منصة متعددة المهام ستنقل مختلف الأنواع من الحمولة.

وسبق لروجوزين أن أفاد بأن الوحدتين الفضائيتين الجديدتين الروسيتين الجاهزتين اللتين تم إنتاجهما للمحطة الفضائية الدولية يمكن أن تستخدما أثناء إنشاء المحطة المدارية القمرية.

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