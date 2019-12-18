السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لا يسعى للثأر من دول معينة بسبب ما تقوم بعمله عبر إشعال القابل للاشتعال.
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وأشار الرئيس المصري خلال حديثه مع مجموعة من الشباب، اليوم الثلاثاء، إلى أن لديه مقاربة هادئة جدا تعتمد على العمل والسلام، وأنه لا يريد أن يثأر مما تقوم الدول الأخرى بعمله مع مصر، لأنه لا يعطي نصائح تؤدي لتدمير الأمم والشعوب والناس عبر "إشعال القابل للاشتعال".
وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.
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السيسي يتهم أطرافا بالسعي لتأخير الحل السياسي في ليبيا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.