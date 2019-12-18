الرئيس العراقي في سباق مع الزمن للخروج من أزمة مرشح الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس العراقي برهم صالح يجري الرئيس العراقي برهم صالح، مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن صالح اجتمع بأكثر من 170 نائبا، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني. وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية، أن الرئيس العراقي سيجتمع الأربعاء بقادة الكتل السياسية الشيعية لتقديم مرشحها. أخبار ذات صلة وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

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