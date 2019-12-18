عاجل.. القضاء العراقي يطلق سراح 2700 من المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها بأن القضاء العراقي أطلق سراح 2700 من المتظاهرين. ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر أكبر موجة احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، ولقي أكثر من 300 محتج مصرعهم حتى الآن، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.

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