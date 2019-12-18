البيان الإماراتية: الشرطة تحقق فى انتحار فتاة من شرفة أحد الأبراج السكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق شرطة الشارقة بالإمارات، في واقعة إلقاء فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً ألقت بنفسها من أحد الأبراج السكنية متأثرة بجراحها. وذكرت شرطة الشارقة، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية، أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة، فيما أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة للمختبر الجنائي للتعرف إلى أسباب الوفاة.

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