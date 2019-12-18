شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على مدير مصرف عراقى لصرف 60 مليون دولار بدون ضمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السلطات العراقية، أمر قبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، على خلفية صرف مبلغ قدره 60 مليون دولار أمريكى، دون ضمانات كافية وفق ما نشره موقع سبوتنيك نقلا عن هيئة النزاهة العراقية.

وأفاد بيان عن الهيئة، أن محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض، بحق المدير العام السابق، للمصرف العراقي للتجارة، استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات موضحة أن الأمر صدر، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل "مركز إقليم كردستان"، بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات دون ضمانات كافية.

وأفادت دائرة تحقيقات النزاهة، بأن التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منحت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات، لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية.

ولفتت هيئة النزاهة، إلى أنها كانت قد استعادت في شهر يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن وأضافت هيئة النزاهة العراقية، أنه أمس الثلاثاء، صدر حكم بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد اعتقاله متلبسا برشوة قدرها 150 ألف دولار أمريكي في بغداد.