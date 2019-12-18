شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: تنظيم داعش ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السورى شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان "مقره لندن"، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السورى فى بادية دير الزور شرقى البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا.

وأضاف المرصد السورى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع فى بادية "الشولا" جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.

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وكان المرصد السورى، أفاد فى نوفمبر الماضى، بتزايد نشاط خلايا "داعش" فى دير الزور.