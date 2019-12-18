مسؤول تركي: ترميم الجامع الكبير في الباب السورية شارف على الانتهاء

أنقرة/ أدا أوزدنر/ الخليج 365
كشف المدير العام للأوقاف في تركيا عدنان أرتم، أن عملية ترميم الجامع الكبير في مدينة الباب السورية، شارفت على الانتهاء، بعد تضرره بشكل كبير من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي سوريا.
وفي تصريح للأناضول، أوضح أرتم أن الجامع الكبير في الباب، الذي يعد أحد أكبر وأقدم المساجد في المدينة، تعرض لأضرار كبيرة بعد تعرضه لقذائف تنظيم داعش.
وأشار إلى أن فرق فرع مديرية الأوقاف في ولاية غازي عنتاب، أجروا الدراسات المطلوبة في الجامع عام 2017، مبينًا أنهم قرروا فورًا التدخل وترميم الجامع من أجل أن لا يتضرر أكثر، وتمكين الأجيال القادمة من أداء عباداتهم فيه.
ولفت إلى أن أعمال ترميم الجامع بدأت في أبريل/ نيسان 2018، وحاليا انتهت بنسبة 99 بالمئة، وهذه أول عملية ترميم لنا في سوريا".
وبني الجامع الكبير في القرن الـ 12 ميلادي، على طرز العمارة السلجوقية، وتم تجديده في عهد المماليك.
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