مصر.. مصرع 12 شخصًا في حادث مروري بمحافظة المنوفية

القاهرة/ الخليج 365

لقى 12 شخصًا مصرعهم، الأربعاء، في حادث مروري على أحد الطرق شمالي مصر، وفق إعلام رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخر، إثر "حادث تصادم مروع" على أحد طرق محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال).

وأوضحت الوكالة، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا، مع سيارة نقل بمدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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وذكرت أنه يجري نقل الضحايا إلى "مستشفى السادات المركزي" (حكومي).

وفي 22 أغسطس / آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر لعدة أسباب، أهمها رعونة القيادة، والطقس السيء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.