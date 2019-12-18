النفط يتراجع بعد نمو المخزونات الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموًا مفاجئًا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وكان الخام العالمي كسب 1.2 في المئة ليبلغ 66.10 دولارًا للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا ما يعادل 0.71 في المئة إلى 60.51 دولارًا للبرميل.