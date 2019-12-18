مثلث الرعب الكتالوني يتفوق على ريال مدريد قبل الكلاسيكو

صحيفة الخليج الالكترونية

يتفوق هجوم برشلونة بشكل واضح على ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين، اليوم الأربعاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 10 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه لا يمكن عقد مقارنة هذه المرة بين هجوم برشلونة وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو.

وأشارت إلى أن مثلث برشلونة الهجومي شبه ثابت ويتكون من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز.

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بينما يعد كريم بنزيما هو الرهان المستمر في هجوم الميرنجي، وربما يشاركه اليوم مهاجم آخر (جاريث بيل أو رودريجو) وفقًا لخطة 4-4-2.

وأوضحت أن ثلاثي برشلونة أحرز في الليجا 27 هدفًا معًا، وذلك أكثر من 15 فريقًا في الدوري بما في ذلك إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وعلى مستوى كل البطولات، فإن ميسي وسواريز وجريزمان أحرزوا معًا 33 هدفًا وقدموا 19 تمريرة حاسمة، بينما في ريال مدريد فإن بنزيما فقط من يحقق أرقاما مشابهة لكريستيانو رونالدو، النجم السابق للميرنجي.

ويتفوق مثلث الرعب في برشلونة على أرقام كل اللاعبين في هجوم ريال مدريد (بنزيما – بيل – هازارد – يوفيتش – رودريجو – فينيسيوس – فاسكيز) الذين أحرزوا حتى الآن 29 هدفًا وقدموا 17 تمريرة حاسمة فقط في كل البطولات.