اخبار الخليج

التشكيل المتوقع.. ميسي وبنزيما يقودان برشلونة والريال

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

صحيفة الخليج الالكترونية

يصطدم بمضيفه ، اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ10 من الليجا.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المسابقة، حيث يتساوى الغريمان حاليًا على القمة، بـ35 نقطة لكل منهما، وإن كان البلوجرانا يتفوق بفارق الأهداف.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، سيدخل قطبا الليجا المباراة كالتالي:

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا – لينجليت – بيكيه – سيرجي روبيرتو.

Advertisements

الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش.

الهجوم: جريزمان – سواريز – .

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي.

الهجوم: بيل – بنزيما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع.. ميسي وبنزيما يقودان برشلونة والريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا