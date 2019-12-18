التشكيل المتوقع.. ميسي وبنزيما يقودان برشلونة والريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
يصطدم ريال مدريد بمضيفه برشلونة، اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ10 من الليجا.
ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المسابقة، حيث يتساوى الغريمان حاليًا على القمة، بـ35 نقطة لكل منهما، وإن كان البلوجرانا يتفوق بفارق الأهداف.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، سيدخل قطبا الليجا المباراة كالتالي:
برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا – لينجليت – بيكيه – سيرجي روبيرتو.
الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش.
الهجوم: جريزمان – سواريز – ميسي.
ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.
الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي.
الهجوم: بيل – بنزيما.
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