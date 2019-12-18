خطر الاقتحام يهدد الكلاسيكو

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صحيفة الخليج الالكترونية
تخيم التوترات السياسية في إقليم كتالونيا، على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة اليوم الأربعاء، والمؤجلة عن الجولة الـ10 من الليجا.
ووفقًا لبرنامج “إلـ تشيرنجيتو” الإسباني، فإن رجال الأمن سيبدأون العمل على تأمين الكلاسيكو، منذ التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، أي قبل انطلاق المباراة بـ11 ساعة.
ونقل البرنامج تصريحا للويس ميجول، المنسق الأمني للكلاسيكو، الذي لم يستبعد خطر اقتحام ملعب كامب نو، أثناء سير المباراة.
وكانت مجموعة “تسونامي الديمقراطية” الاحتجاجية، قد وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو، قائلة: “من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا، في مدرجات كامب نو وداخل الملعب”.
وستتحرك بعثة ريال مدريد إلى “كامب نو”، في حماية 12 مدرعة لقوات الأمن.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 35 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط أمام غريمه الريال، صاحب المركز الثاني.
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