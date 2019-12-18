شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذفها.. توضيح من أمانة الرياض بشأن تغريدة «الفلامنجو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة الرياض، أن التغريدة التي حذفها الحساب الرسمي للأمانة عبر تويتر صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفاً ولا صلة لها بأيِّ حدث رياضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها أمانة منطقة الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي”.

الجدير بالذكر أن حساب الأمانة حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر “الفلامنجو” من حديقة الحيوان بالملز؛ حيث حظيت بتفاعلٍ كبير وهو ما فسّرته جماهير نادي الهلال بأنه مقصودٌ ويشير إلى نتيجة مباراة الفريق أمس مع فريق فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.