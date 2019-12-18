خطة لإيواء مشردي نيويورك بحلول 2024

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الثلاثاء خطة تهدف إلى توفير مسكن لكل المشردين المقيمين في الشوارع، منذ فترة طويلة بحلول العام 2024، من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار. وتقدر سلطات المدينة عدد المشردين المقيمين في شوارع نيويورك منذ سنوات بنحو أربعة آلاف شخص. بينما قدرت وزارة الإسكان الأمريكية، في تقرير سابق لها 2018، عدد السكان المشردين في نيويورك بـ78676 شخصاً.

وتندرج الخطة الجديدة في إطار برنامج بلدي «هوم-ستات»، الذي أطلق العام 2016 لتحسين الاهتمام بالمشردين في نيويورك.

وقال الديمقراطي دي بلازيو الذي يؤكد نيته خفض التباينات الاجتماعية في نيويورك إن السلطات في المدينة ستوفر 5 مواقع إضافية من شأنها توفير 1000سرير جديد. إضافة إلى مراكز إيواء مؤقتة سيتم تجهيزها خلال السنة المقبلة وتضاف إلى 1800 سرير آخر متوافر عبر البرنامج.

وقال دي بلازيو خلال مؤتمر صحفي «هي خطة لوضع حد للتشرد في شوارع نيويورك نهائياً». كما أشار إلى أن الخطة تستهدف المشردين منذ فترة طويلة موضحاً «نحن لا نقول إننا لن نرى بعد الآن مشرداً في الشارع».