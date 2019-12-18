أستراليا تسجل رقماً قياسياً في ارتفاع الحرارة الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أستراليا خلال الأسبوع الحالي أكثر أيامها حراً مع تسجيل درجات الحرارة 40,9 درجة مئوية الثلاثاء، ويتوقع أن تستمر موجة القيظ مؤججة موسم حرائق غير مسبوق لملايين الهكتارات من الغابات، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وكان الرقم القياسي السابق 40,3 درجة مئوية مسجلاً في كانون الثاني/يناير 2013. وقالت عالمة الأرصاد الجوية ديانا إيدي «الأرقام التمهيدية تظهر أن الثلاثاء كان اليوم الأكثر حراً الذي يسجل مع تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية في الجزء الأكبر من داخل البلاد وكتلة هواء ساخنة واسعة الانتشار». وأضافت «هذا الحر سيتصاعد أكثر اليوم الأربعاء».

وتشكل موجة الحر هذه تنبيهاً جديداً لواقع الاحترار المناخي العالمي، في أستراليا حيث شكل انطلاق موسم الحرائق مبكراً، وبشكل كثيف هذه السنة ضغوطاً إضافية على الحكومة الأسترالية لاتخاذ تدابير لمواجهة التغير المناخي. وتستعر منذ أشهر مئات الحرائق من بينها حريق هائل شمال سيدني كبرى مدن البلاد. وأتت هذه الحرائق على ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هكتار في كل أرجاء البلاد وقضى فيها ستة أشخاص. كما أعلنت السلطات «حالة طوارئ صحية» في سيدني بسبب الدخان السام الذي يلفها منذ أسابيع.