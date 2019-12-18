اندماج «بي إس إيه» الفرنسية و«فيات» الإيطالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل، ومنافستها «فيات كرايسلر» الإيطالية ـ الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء اتفاقهما رسمياً على الاندماج لتكوين رابع أكبر شركة للسيارات في العالم.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: «سيكون الكيان المقترح رائداً في مجال صناعة السيارات، بإدارته وقدراته وموارده وحجمه، من أجل استغلال ناجح للفرص التي يقدمها العصر الجديد لوسائل النقل المستدام».

كانت الشركتان أعلنتا عن محادثات الاندماج لأول مرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف تكوين رابع أكبر منتج سيارات في العالم بعد «فولكسفاجن» الألمانية، و«رينو-نيسان-ميتسوبيشي» الفرنسية اليابانية، و«تويوتا موتورز» اليابانية.

يذكر أن عمليات الاندماج هي إحدى وسائل شركات صناعة السيارات لتقاسم الاستثمارات المطلوبة لتطوير تقنيات جديدة تفرضها التغييرات المتسارعة في عالم صناعة السيارات، وتحولها نحو السيارات الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة.