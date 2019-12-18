أبرز مرشحي الرئاسة الأمريكية فوق السبعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء، أن المرشح الديمقراطي بصحة جيدة وأنه قادر على ممارسة مهام رئيس للولايات المتحدة، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن ـ 77 عاماًـ هو الأوفر حظاً لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق هذا العام بالكشف عن تقاريره الطبية قبل اجتماع كبار الناخبين في ولاية آيوا في شباط/فبراير، حيث يجري أول تصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي للاقتراع الرئاسي، بعد أن أشار أحد منافسيه إلى مسألة عمره.

ونشرت حملته ملخصاً لتاريخه الطبي صادراً عن كيفن أوكونور، طبيب بايدن عندما كان نائباً للرئيس.

وكتب أوكونور في رسالة من ثلاث صفحات أن بايدن «رجل يبلغ من العمر 77 عاماً، يتمتع بصحة جيدة وبالحيوية وقادر على ممارسة مهام الرئاسة بنجاح». وقال إن بايدن يخضع للعلاج من الرجفان الأذيني وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي والحساسية الموسمية.

وأضاف أوكونور أن بايدن «لا يستهلك أياً من منتجات التبغ ولا يشرب الكحول أبداً ويمارس الرياضة 5 أيام في الأسبوع».

وبرزت مسألة أعمار المرشحين في سباق 2020، نظراً لكون المرشحين الديمقراطيين الثلاثة الأبرز إضافة إلى ترامب نفسه في السبعينات من العمر، إذ يبلغ بيرني ساندرز 78 عاماً، وترامب 73 عاماً، والسناتورة إليزابيث وارن 70 عاماً.

ونشرت وارن تقريراً طبياً في مطلع كانون الأول/ديسمبر أعلنت فيه أنها في صحة «ممتازة».

وأثار ترامب تساؤلات حول صحته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أجرى فحصاً طبياً لم يعلن عنه. ونفى طبيبه تقارير ذكرت أنه تعرض لأوجاع في الصدر، كما تعرض ساندرز، أكبر المرشحين في السباق، تعرض لأزمة قلبية طفيفة في أيلول/سبتمبر وعلق لفترة وجيزة حملته، لكنه عاد إلى ممارسة مهامه بعدها كالمعتاد.