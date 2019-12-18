738 مليار دولار قيمة موازنة الدفاع الأمريكية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق الكونجرس الأمريكي الثلاثاء في تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، والتي بلغت قيمتها 738 مليار دولار، وكان من أهم بنودها استحداث "قوة فضائية". ومن المفترض توقيع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيز التنفيذ، لتصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وبأغلبية 86 صوتاً مقابل 8 وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من 3000 صفحة والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.

وسيقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأنّ "قيادة الفضاء" التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء.

وبحسب القانون فإنّ الإنفاق العسكري الأمريكي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي.

ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية للبنتاغون (635 مليار دولار) والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأمريكية وتزويدها بالوقود (23,1 مليار دولار)، إضافة إلى 71,5 مليار دولار مخصّصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال).

وتشمل الميزانية أيضاً زيادة بنسبة 3,1% على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.