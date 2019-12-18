راشد بن حميد: كفاءاتنا البشرية لا تتوقف عن تحقيق الريادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض قطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، والمديرين التنفيذيين، المشاريع التطويرية التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال الفترة القادمة التي ستلقي بظلالها الإيجابية على كل نواحي الحياة؛ ليلمس أثرها كل فرد في المجتمع. كما عرضت إدارة تطوير الخدمات الذكية، مشروع التطبيق الموحد mpda.

أكد الشيخ راشد بن حميد، أن الكفاءات البشرية في الدائرة تبرهن باستمرار على حرصها على تقديم الأفضل وإحداث التحسين المنشود، فهي لا تتوقف عن التطوير، وتدشين المشاريع الرائدة، وإطلاق المبادرات النوعية.

وبين أننا نسعى جميعاً للارتقاء بإمارة عجمان، وتحسين حياة كل مواطن ومقيم، وتقديم أفضل الخدمات والوصول إلى كل الشرائح، والتعرف إلى الاحتياجات، ومتابعة المتطلبات، والاستماع للاقتراحات التطويرية. مستندين إلى كوادر طموحة لا تتوقف عن الإبداع، ولا تدخر جهداً، للمضي قدماً في درب التميز والابتكار.

فيما أوضح الدكتور المهندس محمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، أن القطاع وضع خطة شاملة ومتكاملة للعام القادم، تتضمن مشاريع من كل الإدارات، وعمل على تبني جملة من الأفكار، وسعى لتحويلها واقعاً.

واطلع رئيس الدائرة، على مشروع تحديث المخطط الحضري الشامل لمدينة عجمان، والمخطط الشامل للطرق والنقل والخطط التشغيلية الثلاثية 2040، الذي تعمل على تنفيذه إدارة التخطيط والمساحة.