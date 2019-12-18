الـدورة الثانيـة من «الشارقة - اليابان» 20 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2019، الدورة الثانية من معرض «الشارقة - اليابان»، والذي يقام في الفترة بين 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري و 15 فبراير/ شباط المقبل، تحت عنوان «تراكيب الرنين.. فن الصوت والأداء الياباني»، وهو من تقييم يوكو هاسيكاوا، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر في طوكيو.

يجمع المعرض أعمال ستة فنانين هم: مين تاناكا، ميراي مورياما، توموكو سوفاج، يوكو موهري، هاياشي إيتيتسو، وكييتشيرو شيبويا، حيث يقدمون مجموعة من عروض الأداء والأعمال التركيبية القائمة على الصوت والموسيقى، والتي تقدم تصوراً للعلاقات الجديدة التي تربط الكائنات الحية ببيئتها المادية النسبية والطبيعية.

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يشمل المعرض أعمالاً تركيبية تعرض في بيت الشامسي في ساحة الفنون، تتضمن عمل يوكو موهري التي تستخدم أشياء من الحياة اليومية وأجزاء من الآلات المعاد تشكيلها؛ بهدف فهم الصلات والتأثيرات غير المرئية بين الآلة والإنسان، وعمل توموكو سوفاج الذي يُظهر تسجيلاً صوتياً مضخماً لكتلة كبيرة من الجليد الذائب ببطء، مركزاً على التجارب المهمشة غالباً في السمع والاستماع، إلى جانب صور أكثر تقليدية لخطر التغير المناخي الذي يلوح في الأفق.

كما يضم المعرض عروض أداء في الموسيقى والرقص والأدب، حيث يشمل يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، عرضي أداء، الأول لميراي مورياما بعنوان «استقراء المكفوفين- المبصرين» وذلك في معهد الشارقة للفنون المسرحية، حيث يقرأ الفنان نصوصاً من رواية «العمى» لخوسيه ساراماغو الحائز جائزة نوبل في الأدب عام 1998، محاولاً إعادة النظر فيما يجب رؤيته حقاً في العصر الحديث المتسم بالغموض، والثاني لتوموكو سوفاج، ويقام في جمعية المسرحيين الإماراتيين.

أما يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020 فيقدم هاياشي إيتيتسو في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عرضاً موسيقياً للعزف على الطبل الياباني التقليدي، فيما يقدم مين تاناكا يوم الخميس 30 يناير 2020 عرضاً بعنوان «لوكاس فوكاس» يبحث خلاله دور ووظيفة الرقص في المجتمعات المعاصرة.

أما الفنان كييتشيرو شيبويا؛ فيقدم يوم الجمعة 31 يناير 2020 في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أوبرا آلية بعنوان «جمال مخيف»، يؤديها روبوت يطلق عليه «آلتر3»؛ حيث يستكشف الأداء العلاقة بين الإرهاب والجمال، وخوف البشرية من أن تصبح زائدة عن الحاجة في المستقبل.