«صحة دبي» تطلق مبادرة طبيب لكل مواطن

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دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي نظمته الهيئة بهذه المناسبة، أمس، بحضور حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. حيث أطلق القطامي والبسطي المشروع رسمياً، إيذاناً ببدء الخدمة الطبية.

في ضوء ذلك أعلنت الهيئة، عن بدء تشغيل (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، الذي سيتولى إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع (طبيب لكل مواطن)، ومن بينها عملية التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة. ونوهت الهيئة بأن الخدمات الخاصة بمشروع (طبيب لكل مواطن)، لا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت أمس، تشتمل على الاستشارات الطبية المتعلقة بطب الأسرة مع التركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً وهي (السكري، وضغط الدم، والحساسية والأمراض الجلدية).

ومع بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيكون بمقدور المواطنين التواصل مع (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، والاستفادة من خدماته مباشرة، وذلك عن طريق الرقم المجاني (800342) والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال القطامي، إن (طبيب لكل مواطن) بات هدفاً استراتيجياً للهيئة فوراً بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» بتنفيذه، وإن الهيئة حشدت من أجل هذا الهدف جميع الجهود والطاقات، وسخرت كل إمكانياتها لتكون أكثر قدرة على توفير منظومة فائقة ومتكاملة للرعاية الصحية، التي تديرها مجموعة من العقول الطبية المتخصصة، ومن خلال أفضل الوسائل الذكية، وضمن المعايير العالمية والأصول المعمول بها.

شهد الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تنفيذ المبادرة من القطاع الخاص، من بينهم مستشفيات: (الزهراء في دبي، وكينغز كوليدج لندن، وميدكير)، كما كُرم فريق العمل والقائمون على إنجاز المشروع.