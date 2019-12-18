منصة الشارقة للأفلام..«التشكيلي» و«السينمائي» في فلك الفن الواحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

تكتمل دورة حياة العمل الفني بالتناغم المرتكز على الفكرة، تلك التي تدور في فلكها الخيالات التشكيلية والسينمائية، ولعل الطريق الأقرب لوصف مجموعة الأفلام الخمسين المشاركة في منصة الشارقة للأفلام في دورتها الثانية، والتي أطلقتها مؤسسة الشارقة للفنون السبت الماضي، أنها أشبه بأعمال فنية تصويرية، تجريبية، توثيقية تلتقي على أشرطتها الحدود الفاصلة ما بين التشكيلي والسينمائي في فلك الفن الواحد المشترك وتعيد صياغة نفسها من جديد على شاشات سينمائية تجيد تقديم الاختلاف لتكثف العروض على مدار أسبوع كامل ما بين 14-21 ديسمبر.

أفكار بسيطة تقترب من التفاصيل حد التشريح، وأخرى بعيدة وشاملة ذات نظرة فلسفية عميقة، تلتقي جميعها في نسيج فكري متنوع، ويصعب الوقوف على أبرزها دون التعرف على مضمون الكل، لكن يمكن تسليط الضوء على البعض دون تمييز، مثل فيلم «ذاكرة فيلمية ممحية - في طريق طويل للاشيء» للمخرجة المصرية أمنية صبري، والذي تحاول من خلاله استكشاف ومناقشة محدودية ماديات الأسطح الحساسة للضوء وقدرتها على تسجيل وتوثيق تجاربنا وواقعنا. والفيلم التجريبي «ضعيف بما فيه الكفاية ليسمع» من إخراج التركي فيليكس كالمنسون وروزبة أخباري، والذي يهب الأرض صوتاً ويمضي بنا على مدار يوم في رحاب نهر الفرات، ويطرح من خلاله تساؤلات حول سلطة أولئك الذين يتحكمون في موارد وتاريخ النهر والأرض المحيطة به، وأيضاً الفيلم التجريبي «جبل أوسوريسان» للمخرجين كين دايمارو وناتاشا نيسيك، الذي يسلط الضوء على اللوحة الجصية الخيالية للتراث الثقافي ودوره في الأماكن التي ضربتها الكوارث، والتي قاما برسمها وهما يسكنان في جبل الخوف، بالقرب من قرية روكاشو النووية، حيث يسعى كل شخص يزورها إلى التصالح مع الموتى، ويطرحان تساؤلاً عن إمكانية التصالح مع الإرث الذي تخلفه الكوارث النووية. وأيضاً فيلم الختام الذي يعرض بعد غد «ستالينجراد باريس» للمخرجين هند مديب وتيم ناكاشي، والذي يناقش قدرة الناس على النجاة في مكان مصمم لإلغاء وجودهم.

تعتبر «منصة الشارقة للأفلام» مبادرة سينمائية سنوية تطلقها مؤسسة الشارقة للفنون لدعم المشهد السينمائي على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال توفير منصة لصنّاع الأفلام المعروفين والواعدين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب. وبالتزامن مع عروض الأفلام تقدم المنصة برنامجاً من الحوارات وجلسات نقاشية حول السينما.

ويتميز برنامج هذه الدورة بإطلاق «الملتقى التشاركي»، الذي يتيح الفرصة أمام صناع السينما الناشئين للتواصل مع المحترفين، وعرض مشاريعهم الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ولقاء مساهمين محتملين في إنتاجاتهم المستقبلية.

جاءت هذه الدورة تتويجاً لاهتمامات المؤسسة بدعم الصناعة السينمائية، وتقديم الخبرات الاحترافية للعاملين في هذا القطاع من منتجين ومخرجين وكُتّاب وممثّلين، إلى جانب حرصها على تلبية اهتمامات الجمهور المحلي بمتابعة العروض السينمائية الجادة، حسب نورة المعلا، مديرة التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، وقالت: في جعبتنا لهذا الموسم أكثر من 50 فيلماً روائياً وتجريبياً ووثائقياً، اختيرت من مختلف أنحاء العالم، بحيث تشكل طيفاً واسعاً من العروض التي تعكس طبيعة الاشتغالات السينمائية الراهنة، إلى جانب عرض الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة والتي ذهبت إلى كلّ من: جوليان ألكسندر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وإيمرسون رييس (الفلبين)، وفيصل الأطرش (سوريا).

وأوضحت أن منصة الشارقة للأفلام تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي: منحة إنتاج للأفلام القصيرة، وجوائز، وعروض أفلام مقيّمة، وبرنامج لورش العمل والجلسات النقاشية التي يقدمها متخصصون.



مشاركات إماراتية



بعد مرور 15 عاماً على تجاهلها مصدر قلقها، تعبر مريم أخيراً عن مشاعرها تجاه والدتها غير الإماراتية، وعدم الارتياح الذي تشعر به جراء تكوينها الأسري المختلط. هذا ما تناولته المخرجة الإماراتية مريم العوضي في فيلمها الوثائقي «لم أعد أكتم» والذي أنتجته عام 2018، وعُرض في سينما الحمراء مساء الاثنين الماضي، تلاه الفيلم الوثائقي «أنا وجدتي» للمخرجة الإماراتية سارة المهيري، والذي تستعرض فيه التغيرات الكبيرة التي شهدتها الإمارات في العقود الأخيرة، ويركز الفيلم على علاقتها بجدتها، تلك العلاقة التي لم تنقذها تقاليد الغداء الأسبوعي في منزل الجدة من البعد والحواجز التي جعلت كل منهما تجهل تفاصيل حياة الأخرى.