شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن إتلاف 13 صاروخا فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال إعلام الشرطة الاتحادية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوات اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش وتطهير بحثا عن مخلفات داعش الإرهابى فى منطقة "خط اللاين/ سامراء"، مبينا أنه تم العثور على 13 صاروخا مختلفا، حيث تم التعامل معه ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة.

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