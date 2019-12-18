رئيس البرلمان العربى: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

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وأضاف السلمى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، أن البرلمان العربى ولجانه المختصة تعمل على إصدار 3 قوانين استرشاديه عربية لتحقيق هذه الأهداف منها قانون عربى استرشادى لمكافحة الأمية وتشجيع القراءة، وتعزيز اللغة العربية فى الدول العربية الأقل نمواً.
وأوضح، أن العالم يحتفى باليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذى أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها فى ديسمبر 1973م، والذى أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.
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