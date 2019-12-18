شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يطلع وفدا أمريكيا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وفدا من التقدميين الأمريكيين، على انتهاكات سلطة الاحتلال للقانون الدولى والشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بفرض الحقائق الاحتلالية الاستيطانية الاستعمارية بالقدس الشرقية المحتلة وما حولها والخليل والأغوار وغيرها من الأراضى المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن عريقات تأكيده للوفد الذي ضم أكثر من 20 شخصية اكاديمية وتشريعية وقيادات مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية كبيرة من عدد من الولايات وخاصة الغربية، أن الشعب الفلسطيني، يواصل صموده وبقاءه ونضاله من أجل حريته واستقلاله، عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل على حدود 1967.

وتحدث عن الاعدامات الميدانية والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي وهدم البيوت والإهمال الطبي وإساءة معاملة الاسرى والحصار والإغلاق وخاصة لقطاع غزة.

وأكد عريقات أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز، داعيا جميع دول العالم وقوى الديمقراطية إلى إلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة هذه الانتخابات من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع عام 1995بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريقات يطلع وفدا أمريكيا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.