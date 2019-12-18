شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لشهرين.. قطار الحرمين يستأنف رحلاته بين المدينة ومكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أعلن قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاته اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقبل أسبوع كان قطار الحرمين قد استأنف رحلاته بين محطتي جدة والمدينة المنورة، بعد توقف دام نحو شهرين، بسبب اندلاع حريق في محطة القطار بالسلمانية في جدة.

إلى ذلك، قال مدير محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة سعد الشهري، إن المحطة شهدت عند الساعة 8:10 من صباح اليوم انطلاق رحلة متجهة إلى مكة، مشيرا إلى أنه من المقرر تسيير 12 رحلة يومياً ذهاباً وإياباً، مع احتمال زيادة عدد الرحلات بين الحرمين الشريفين ومحطتي القطار بجدة ورابغ.