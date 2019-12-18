شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 وإصابة 19 آخرين إثر حادث تصادم بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى الحوية شمالًا، صباح اليوم، الأربعاء حادث تصادم أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي إن غرفة عمليات المنطقة تَلَقّت البلاغ عند الساعة 7:01ص، يفيد بوقوع حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينَّا) بمركبة من نوع (كامري)، حيث ارتطمت الأولى بالثانية، مما أدى إلى انقلاب الأولى التي كان يستقلها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل شمال المحافظة باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

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وأضاف أنه عند ورود البلاغ لغرفة العمليات -حيث كان يفيد البلاغ المبدئي بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع- فقد تم إرسال 11 فرقة إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من “صحة الطائف” التي وجهت بمشاركة فرقتي إسعاف.

وبيّن “الثبيتي” أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ إصابة، إضافة إلى وجود أربع حالات وفاة مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقة إسعافية وفِرَق عناية وعمل منطقة فرز طبي بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين وعددهم (19) لحين وصول الفِرَق المساندة بالموقع.

وأكد أنه تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية لاستقبال الحالات المصابة، حيث تم نقل (8) حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و(6) حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و(3) حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف؛ فيما تم نقل حالتين عن طريق “صحة الطائف” إلى المستشفى؛ ليصبح إجمالي الإصابات (19)،حيث صُنفت (6) إصابات بالبليغة، وتراوحت (13) إصابة ما بين متوسطة وبسيطة.