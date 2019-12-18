«ناقة سائبة» تتسبب في وفاة امرأة حامل وإصابة زوجها بالقصيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفيت امرأة أول أمس نتيجة حادث تصادم سيارة زوجها بناقة سائبة، حيث وقع الحادث على مدخل «طراق قبة» الواقع جنوب مركز قبة بمنطقة القصيم. وذكرت مصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن المرأة كانت برفقة زوجها العشريني، وقد تحركا بمركبتهما وما إن تجاوزا بنيان «طراق قبة» بمسافة أقل من 2 كلم لترتطم سيارتهما بناقة سائبة تسير وسط الطريق؛ ما أدى إلى وفاة الزوجة في موقع الحادث التي كانت في انتظار مولودها، حيث كانت حاملاً في شهرها السابع.

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