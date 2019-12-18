شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم من «مؤسسة النقد» للبنوك بشأن بدل غلاء المعيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تعميا للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، جددت فيه تأكيدها على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020م.

وأوضح تعميم المؤسسة أن على البنوك والمصارف، عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مع الأخذ في الحسبان عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ، فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت “ساما” عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أيّ مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).