شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الطالب السعودي الموقوف بأمريكا يكشف عن مفاجأة في قضية حيازة السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد محامي الطالب حسن القحطاني الذي تم توقيفه بالولايات المتحدة بتهمة حيازة سلاح – أنه لا وجود لأدلة ملموسة تدل على نية “القحطاني” للقيام بعمل إجرامي، وذلك عقب مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين الماضي بعد توقيفه قبل يوم واحد من موعد تخرجه بجامعة نيومكسيكو الأمريكية، بتهمة حيازة السلاح ووضع قائمة بأشخاص يود قتلهم.

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وقال محامي القحطاني: إن القضية تعتمد على مصادر سرية ولا توجد فيها أدلة ملموسة، مؤكداً أن موكله لن يواجه أي اتهامات أخرى في القضية- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي قبض على موكله لا يملك دليلاً بشأن وجود قائمة أو نية المتهم قتل أي شخص، وأن السلاح يعود ملكيته إلى زوجة القحطاني الأمريكية، والتي يعتقد أنه ارتبط بها منذ عام 2016.

ووافقت المحكمة على تأجيل القضية بعد أن طلب الدفاع من الـ «إف- بي- آي» وثائق إضافية حول الاتهامات الموجهة للطالب أكد المحقق الخاص جوناثان لابون أثناء شهادته في المحكمة أن القضية تتمحور على أحد الوشاة الذي أبلغ عن القحطاني.