هكذا يمكن أن تحمي نفسك من الجلطات!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أجرى علماء جامعة بليخانوف الروسية للعلوم الاقتصادية بالتعاون مع زملائهم من الصين دراسة شاملة عن رد فعل جسم الإنسان على الثوم، وظهر أن الثوم سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية.
وأضاف العلماء، أن مكافحة تصلب الشرايين هي إحدى المشكلات التي تواجه الطب الحديث، مشيرة إلى أنه السبب الرئيس في تطور غالبية أمراض الأوعية الدموية بينها "النوبات القلبية" و"الجلطات الدماغية".
ويجري في الوقت الحالي صنع أدوية طبيعية فعالة ليس لها تأثيرات جانبية، لمنع تصلب الشرايين، إلى جانب استخدام الأدوية مثل "ستاتين"، في حين تؤكد الدراسة على نتائج "الثوم" وآفاقه الواعدة في انتاج الأدوية.
ويقول البروفيسور فاسيلي كاراغودين، أن الأدوية التي أساسها الثوم، ستساعد على بقاء قطر الأوعية الدموية طبيعيا وإزالة اللويحات الموجودة فيها، مع عدم وجود أي أعراض جانبية، أي يمكن استخدامه في كل وقت.
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