شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادات سهلة لتنحيف الخصر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكل من يرغب بالتخلص من الدهون الزائدة للحصول على جسم رشيق، وفي هذا المقال تعرف على اهم العادات التي تساعدك في التخلص من دهون منطقة الخصر.



نحافة منطقة الخصر أحد الأسرار التي تضفي على جسم المرأة مظهر أكثر جاذبية، وتراكم الدهون في هذه المنطقة لا يتسبب فقط في إفساد طلتك ومظهرك الخارجي، إلا أنه أيضاً قد يزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكر، والضغط العالي، أمراض القلب، وسرطان الثدي

ومع بعض العادات الصحية اليومية، وتناول أنواع معينة من الأطعمة يمكنكِ التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الخصر، وإنقاص محيط خصرك عدة سنتيمترات واستعادة طلتك الرشيقة.

تناول كوب من الماء بالليمون كل صباح:

تناولى كوب من الماء المضاف إليه قطرات من عصير الليمون كل صباح، حيث يعمل فيتامين C الموجود في الليمون على تحسين عملية الهضم وحرق الدهون المتراكمة في منطقة الخصر.

الزبادي:

من أفضل الأطعمة التي تساعد على تنحيف منطقة الخصر هي الزبادي، والتي تعمل بصفة عامة على تحسين آداء المعدة في عملية الهضم، وتزيد من معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

الموالح والحمضيات:

الموالح والحمضيات كالبرتقال، الكيوي، الجريب فروت، اليوسفي، الليمون هي الخيار الأفضل لخسارة دهون الخصر حيث تحتوي على فيتامين C، والكالسيوم الذي يساعد على حرق الدهون. تناولي الفواكه الحمضية أو عصائرها بصورة يومية وتمتعي بخصر نحيف.

التفاح:

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أفضل الفواكه المرتبطة بأنظمة الريجيم والتنحيف هو التفاح وذلك لأنه الأغنى بالألياف، والبكتين، ومضادات الأكسدة. ويعمل التفاح على الشعور بالشبع والإمتلاء ويساعد البكتين الموجود في التفاح على منع الخلايا من امتصاص الدهون.

الخوخ:

أحد الفاكهة الغنية بفيتامين C والتي يُنصح بتناولها لراغبي الخصر النحيف.

فول الصويا والمكسرات:

الصويا ومنتجاته يعملان على زيادة معدل حرق الدهون بصفة عامة، وتناول الكاجو، اللوز، والجوز قد يمكنكِ من اختيار الملابس التي ترغبينها والظهور بجسم رشيق حيث يعمل تناول المكسرات على إنقاص محيط الخصر بشكل فعّال.

بعض النصائح للحصول على خصر رشيق:

– تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة كالوجبات السريعة والمقلية.

-استبدلي الأرز الأبيض بالبني، وكذلك الدقيق الأبيض بالأسمر.

-تناولي كوب إلى كوبين من الماء قبل كل وجبة.

-الشوكولاتة، المعجنات، والحلوى من الأطعمة التي تعمل على تراكم الدهون في منطقة الخصر والأرداف، ويفضل تجنب تناولها أو التقليل منها على قدر الإمكان.

-المشي لمدة 30 دقيقة يومياً وخاصةً بعد الوجبات يعمل على زيادة معدل حرق الدهون ومنع امتصاصها بواسطة الخلايا.