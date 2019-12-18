ماذا يحدث عند غسل البيض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل فكرت فيما يمكن أن يحدث إذا قمت بغسل البيض ووضعته بالثلاجة ؟ هذا ما سنستعرضه اليوم وهذا الأمر يفعله كثير من الناس بشكل عفوي لتنظيف قشرة البيضة وهو أمر في غاية الخطورة ومما لا شك فيه بأن للبيض فوائد كثيرة فالبيض يعتبر غذاء متكاملاً فبيضة واحدة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة فهي تحتوي 73 سعر حراري و 6.3 جرام بروتين و 5.3 جرام دهون و 1.6 جرام دهون مشبعة و 212 ملجم كوليسترول كما ويحتوي فيتامين أ و د والكولين والكالسيوم والحديد والفوسفور والسلينيوم بنسب جيدة .



وهذه العناصر الغذائية التي يحتويها البيض تجعل فوائده كبيرة جداً فهو يساعد في بقاء الغدة الدرقية بصحة جيدة

ويساعد في تنشيظ الجسم نظراً لاحتوائه على فيتامين B ويعطي شعر لامع وأظافر قوية ويمنع فقر الدم نظراً لغناه بفيتامين B12 كما ويعمل على تقوية العظام ويقاوم الإجهاد ويحسن من رؤية العين وهو عنصر أساسي لصحة البروستاتا ويحمي الجسم من الفيروسات ويساعد في الوقاية من سرطان الثدي نظراً لاحتوائه على الأحماض الأمينية وأوميجا 6 .

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وملخص ما نريد ذكره في مقالنا هذا هو أمر هام جدا وقد أكدته دراسة طبية حيث أن غسل البيض قبل طهيهه فيه خطر كبير على صحة الإنسان نظراً لأن البيض يحتوى على مسامات صغيرة وفتحات لا ترى بالعين المجردة.

وتكون مغلقة دائما لتجنب دخول الجراثيم والبكتيريا إلى قلب البيضة ، لذلك فعندما تقوم بغسل البيضة تتفتح جميع المسامات ' وتسمح بدخول الجراثيم وتلوث البيضة ومن الممكن أن تصل إلى حد التسمم الغذائي والأكثر من ذلك فإن حفظ البيض داخل الثلاجة يسبب فى فتح تلك المسامات وعند فتح وإغلاق الثلاجة قد تدخل الجراثيم والبكتيريا داخل قالب البيضة والتسمم الغذائي قاتل خاصة للأطفال وبعض الحالات تحدث بسبب غسل البيض .

وقد ذكرنا في العديد من المقالات في مدونة حقائق واكتشافات فوائد واستخدامات للبيض وقشر البيض وكذلك تنبيهات .