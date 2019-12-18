شرطة أبوظبي تخفض المخالفات المرورية 50 % وإلغاء حجز المركبات والنقاط السوداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 بنسبة 50 %، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء وذلك لمدة 3 أشهر.

من جانب آخر، أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من 22 ديسمبر الجاري، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية، وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير ( إن وجدتا ) بنسبة 35 %، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

أما في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية وقبل مرور عام على ارتكابها، فيحصل السائق على تخفيض نسبته 25% من قيمة المخالفة، على أن لا يشمل التخفيض قيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير إن وجدتا. وفي حال السداد بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة المرورية، فلا يحصل السائق على أي تخفيض. وأوضحت شرطة أبوظبي أن البنود أعلاه تنطبق على جميع المخالفات المرورية، باستثناء المخالفات الواردة في جدول المخالفات الخطرة، كما أن التخفيض لا يشمل ما يحكم به أو يتخذ به إجراءات من محاكم المرور أو نياباتها.

وأعرب اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، عن بالغ تقديره للدعم الذي تجده القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القيادة الرشيدة، لتعزيز الأمن والأمان، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، واهتمامها المتواصل بتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

ودعا جميع السائقين إلى الاستفادة من هذا القرار، والإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة بموجبه، وتسوية أوضاعهم القانونية، معرباً عن تطلعاته أن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.