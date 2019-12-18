السيسي يتحدث عن غزو العراق عام 2003 وسقوط الجيش العراقي

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن العراق كان "دولة مستقرة وقوية ومتطورة ومتقدمة واقتصادها قوي جدا، والعلم والمعرفة لديها جيدين قياسا بواقعنا العربي".
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وأضاف السيسي، خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء: "في خطأ كبير حدث من القيادة عامي 1990 و1991 ترتب عليه تداعيات كثيرة"، متابعا: "المسؤول عن الدولة لو أخطأ ممكن يدفع ثمن ذلك الوطن كله".
وأوضح أنه كان من الممكن أن يصوب العراق ما حدث من أخطاء، لكن ما حدث من تدخل في 2003 أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والمؤسسات الأمنية، وحدث تدمير وتخريب في مدن عراقية كثيرة نتيجة هذا الأمر، على حد تعبيره.
وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.
شاهد أيضًا
السيسي يتهم أطرافا بالسعي لتأخير الحل السياسي في ليبيا
فيديو من SKY News عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
المدارس السودانية تعاني تردي مستوى التعليم والبنية التحتية
تعيش المدارس السودانية حالة من التردي على مستوى التعليم والبنى التحتية، ضمن إرث سنوات نظام الرئيس السابق عمر البشير. وتسعى الحكومة الانتقالية في السودان، إلى تحسين ذلك الواقع، انطلاقاً من تعديل المنهاج الدراسي.سكاي نيوز عربية
-
البحرين.. توقعات بدورة صعود جديدة للقطاع العقاري في 2020
Advertisements
يتطلع السوق العقاري البحريني للانطلاق مرة أخرى، بداية من العام المقبل، بعدما تكيف مع القانون الجديد لتنظيم السوق العقاري، وبعدما امتص السوق حركة التصحيح السعرية، بوجود فرص جذابة للشراء.سكاي نيوز عربية
-
البنتاغون: نبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنها تبذل جهوداً للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وقال البنتاغون إن الوجود العسكري الأميركي في تركيا، هو بموافقة الحكومة التزامًا بالتعاون والشراكة، في حلف شمال الأطلسي.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
السيسي يتهم أطرافا بالسعي لتأخير الحل السياسي في ليبيا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتحدث عن غزو العراق عام 2003 وسقوط الجيش العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.