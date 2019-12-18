السيسي يتحدث عن غزو العراق عام 2003 وسقوط الجيش العراقي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالسيسي يتحدث عن غزو العراق عام 2003 وسقوط الجيش العراقي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن العراق كان "دولة مستقرة وقوية ومتطورة ومتقدمة واقتصادها قوي جدا، والعلم والمعرفة لديها جيدين قياسا بواقعنا العربي".

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وأضاف السيسي، خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء: "في خطأ كبير حدث من القيادة عامي 1990 و1991 ترتب عليه تداعيات كثيرة"، متابعا: "المسؤول عن الدولة لو أخطأ ممكن يدفع ثمن ذلك الوطن كله".

وأوضح أنه كان من الممكن أن يصوب العراق ما حدث من أخطاء، لكن ما حدث من تدخل في 2003 أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والمؤسسات الأمنية، وحدث تدمير وتخريب في مدن عراقية كثيرة نتيجة هذا الأمر، على حد تعبيره.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

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فيديو من SKY News عربية