دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع وان بلس تؤكد على خططها للكشف عن Concept One في فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة وان بلس عن حدث يقام خلال فعاليات CES 2020 القادمة في 7 من يناير، واليوم أكدت الشركة على خططها للكشف عن Concept One خلال هذا الحدث.

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تعقد شركة وان بلس حدث خاص في 7 من يناير من عام 2020، حيث أرسلت الشركة الدعوات الرسمية بالفعل إلى القنوات الإعلامية، حيث يأتي هذا الحدث خلال فعاليات CES للعام 2020.

ولم تقدم وان بلس الكثير من التفاصيل حول موضوع الحدث الذي يعرف الآن ب” Concept One”، إلا أن الشركة نشرت مقطع فيديو تشويقي على Weibo للتأكيد على موعد وعنوان الحدث.

وتشير بعض التوقعات إلى أن شركة وان بلس ستقدم خلال فعاليات المؤتمر إصدار جديد من الهواتف الذكية، أو قد تكشف الشركة النقاب عن سماعة لاسلكية، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تؤكد على خططها للكشف عن Concept One في فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.