أنور قرقاش: مصداقية الامارات وثبات توجهها يجعل منها الشريك الطبيعى لفرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، زيارته لباريس بالإيجابية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بى الإمارات وفرنسا غنية واستثنائية.
وقال قرقاش عبر حسابه على "تويتر"، "زيارة إيجابية للغاية الى باريس وفرصة للتشاور حول العديد من الملفات السياسية، علاقاتنا التاريخية الثنائية متنوعة وغنية واستثنائية في ظل تطابق في الرؤى والتنسيق العالي، مصداقية الامارات وثبات توجهها في قضايا الاستقرار والازدهار يجعل منها الشريك الطبيعي لفرنسا"
أنور قرقاش
وكان قرقاش قد شارك فى احتفالا تالعيد الوطنى لمملكة البحرين، فى العاصمة الفرنسية باريس، فى فعاليات سفارة البحرين بباريس للاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة.
واحتفلت مملكة البحرين أول أمس الاثنين، باليوم الوطني وذكرى تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام.
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