شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يعلن الإفراج عن 2700 من المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
وقال المجلس، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه ما يزال 107 موقوفين جارى التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.
يذكر أن، العراق يشهد منذ أكتوبر الماضى مظاهرات، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العراقى يعلن الإفراج عن 2700 من المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.