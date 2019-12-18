شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يعلن الإفراج عن 2700 من المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 2700 من المتظاهرين، والذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات التى شهدت البلاد مؤخرا.

وقال المجلس، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه ما يزال 107 موقوفين جارى التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.

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يذكر أن، العراق يشهد منذ أكتوبر الماضى مظاهرات، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.