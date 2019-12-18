شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار الملكة علياء فى الأردن لانخفاض مستوى الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المختصة فى الأردن، عن إغلاق مطار الملكة علياء الدولى بعمان وتحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. وحسب موقع روسيا اليوم، قال مدير مطار الملك حسين الدولى ناصر المجالي، اليوم الأربعاء، فى تصريحات لقناة "المملكة"، إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية فى مطار الملكة علياء.

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