ليبيا.. محاور الاشتباك في معركة طرابلس

مصطفى دالع/ الخليج 365

تشتبك حاليا قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على عدة محاور أبرزها:

** محاور القتال جنوبي طرابلس

- محور الخلاطات: ويعتبر أقرب المحاور إلى وسط طرابلس، وتتركز المعارك به حول معسكر حمزة (15 كلم جنوب طرابلس)، الذي يقع في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، وتسعى قوات حفتر للوصول عبره إلى حي أبو سليم الشعبي.

- محور اليرموك: ويقع في منطقة صلاح الدين (15 كلم جنوب طرابلس) بالموازاة مع محور الخلاطات، وتتركز المعارك حول معسكر اليرموك، وتسعى قوات حفتر للسيطرة على منطقة صلاح الدين، للوصول إلى حي الفرناج.

- محور عين زارة: منطقة واسعة (20 كلم جنوب طرابلس) تشهد اشتباكات عنيفة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها للوصول إلى منطقة سوق الجمعة، التي يوجد بها مطار معيتيقة الدولي (الوحيد الناشط في طرابلس).

- محور وادي الربيع: يبعد بنحو 25 كلم جنوبي طرابلس، ويقع جنوب منطقة عين زارة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليه لمنع تطويق وحداتها في عين زارة.

- محور الزطارنة: ويقع جنوب منطقة تاجوراء باتجاه مدينة القره بوللي (45 كلم شرق طرابلس)، وتهدف قوات حفتر لقطع الطريق أمام الإمدادات العسكرية واللوجستية من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) إلى محاور القتال في العاصمة، كما تحاول قوات الوفاق التقدمن خلاله نحو مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) لقطع الإمدادات عن قات حفتر جنوبي العاصمة.

** محاور الاشتباك حول مطار طرابلس القديم

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- محور الرملة: وتسعى قوات حفتر التقدم من المطار القديم (25 كلم جنوب طرابلس) غربا باتجاه حي السواني الاستراتيجي (35 كلم جنوب غرب طرابلس) وتشتبك حاليا مع قوات الوفاق في منطقة الرملة، غرب المطار، والتي حاولت الأخيرة عدة مرات السيطرة عى المطار من هذا المحور.

محور الطويشة: ويقع جنوب غرب المطار القديم، والذي تحاول قوات الوفاق السيطرة عليه، بينما تحاول قوات حفتر التقدم عبره للسيطرة على مدينة الساعدية بمنطقة ورشفانة (40 كلم جنوب طرابلس).

- محور الكازيرما: ويقع شمال المطار، ومن خلاله حاولت قوات حفتر السيطرة عليه لوقوعه بالقرب من طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة، ويوجد معسكر النقلية الاستراتيجي في نهاية المحور.

** محاور الاشتباك في ورشفانة

- الساعدية: تقع إلى الشمال من مدينة العزيزية مركز منطقة ورشفانة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها لقطع الطريق بين طرابلس والعزيزية.

- العزيزية: وتقع المدينة تحت سيطرة قوات الوفاق لكن قوات حفتر تحاول التقدم نحوها من منطقة أولاد تليس شمال شرق العزيزية.

- الهيرة: أخفقت قوات حفتر في السيطرة عليها لقطع الطريق بين العزيزية ومدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)



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